Оккупанты обстреляли Харьков и Николаевщину, Херсонщина на грани гумкатастрофы. Главное о ситуации по регионам

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины – в частности, оккупанты обстреляли Харьковскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. При этом Херсонская область находится на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в сводке по ситуации в регионах по состоянию на утро 24 апреля, которой располагает OBOZREVATEL. В ней отмечается, что даже в Пасхальную ночь в ряде регионов продолжались вражеские обстрелы.

"В Днепропетровской области — три "прилета" в Павлоградском районе по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию. Последствия и детали выясняются. Есть информация об одном погибшем", – сказано в сообщении.

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Харьков: ночью были обстрелы, в Слободском и Киевском районах три человека получили ранения. В области оккупанты атаковали Чугуевский и Дергачевский районы.

В Луганской области самые "горячие" населенные пункты – Горское, Золотое и Лисичанск. Восемь человек погибли, двое ранены, разрушены как минимум семь домов и отдел полиции.

Николаевская область: обстрелы города и населенных пунктов. Предварительно без пострадавших. Одна из самых сложных ситуаций – на Херсонщине. Регион фактически находится на грани гуманитарной катастрофы.

Продолжаются активные боевые действия вдоль линии соприкосновения. Авдеевка – авиаудары, кассетные снаряды. Марьинка, Новомихайловка – бои. Мариуполь: ждем "зеленого коридора".

"При этом относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Сумской и Черниговской областях, на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкащине", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня ночью российские войска атаковали Одессу. Оккупанты выпустили две крылатые ракеты в сторону порта "Южный", однако силам ПВО удалось сбить все вражеские снаряды.