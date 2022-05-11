Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину: есть раненые

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Харьковской области. За прошедшие сутки артиллерийские удары были нанесены по городу Дергачи и окрестным селам.

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко. По его словам, за прошедшие сутки в результате обстрела оккупантов пострадали две мирные жительницы.

"В последние дни ситуация в общине остается стабильно напряженной", – сообщил он.

Задоренко отметил, что вместе с Дергачами минометным обстрелам подверглись села Русская Лозовая и Слатино, а Прудянку обстреляли из танков и вертолетов.

"В Слатино за прошедшие сутки от вражеских обстрелов двое местных жительниц получили серьезные ранения и были доставлены в больницу", – добавил глава общины.

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Он также рассказал, что в это время Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на севере Харьковской области, "в частности к северу от Русской Лозовой".

"Оккупированными, к сожалению, пока остаются Токаровский, Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа и село Новое Русско-Лозовское округа", – отметил Задоренко.

Он также добавил, что из-за вражеских обстрелов " все старостаты остаются без электроэнергии и частично без связи, община полностью отключена от газоснабжения".

"В настоящее время возобновить эти коммуникации невозможно из-за боевых действий", – подчеркнул глава общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны 10 мая сообщили, что контрнаступление ВСУ уже имеет существенный прогресс в Харьковской области. Украинские защитники смогли оттеснить оккупантов к границам РФ.