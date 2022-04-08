Оккупанты насиловали детей под Киевом: стали известны страшные подробности

Российские солдаты насиловали детей во время оккупации населенных пунктов под Киевом. Некоторые преступления они совершали прямо на глазах у родителей несовершеннолетних жертв.

О таких случаях рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Она отметила, что жестокость путинских террористов не знает границ.

"Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина, 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень", – пишет омбудсмен.

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Она подчеркнула, что оккупанты не смогут скрыться от ответственности, где бы они не находились. Преступники должны понести строгое наказание. Денисова напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине", – добавила Денислова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытали украинских военных, находившихся у них в плену. В частности, через страшные пытки и унижения прошли 15 украинских женщин из ВСУ, которых Украина освободила из плена в рамках обмена 1 апреля.