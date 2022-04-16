Оккупанты нанесли ракетный удар по птицефабрике на Днепропетровщине: выяснились подробности

Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Днепропетровской области. На этот раз целью врага стала неработающая птицефабрика.

В момент прилета вражеских снарядов на предприятии людей не было. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации областных властей, было нанесено два ракетных удара по Днепровскому району.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Полностью разрушена птицефабрика, которая не работала, – там никого и ничего не было. Опять орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", – сообщили в ОВА.

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Также в областной администрации опубликовали фото с последствиями атаки на неработающую птицефабрику.

Напомним, 10 апреля российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре, а также есть пострадавшие.

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