Российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту в Днепре: появились подробности
Днем 10 апреля российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре.
Также вражеские снаряды разрушили прилегающую к аэропорту инфраструктуру. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
По словам главы области, российские ракеты продолжают наносить удары по области. Резниченко отметил, что количество пострадавших в результате атаки на аэропорт выясняется.
"Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем", – сообщил руководитель ОВА.
Также он добавил, что в селе Звонецкое российские оккупанты разрушили ракетным ударом инфраструктурный объект. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях выясняется.
"К сожалению, орки участили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", – написал Резниченко.
Ранее сообщалось, что с начала суток 10 апреля российские оккупанты совершили несколько воздушных атак на Днепропетровскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, привели к разрушениям и пострадавшим.
Напомним, руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у Днепропетровщины есть мощная оборона, которую врагу не удастся прорвать. Кроме того, остается немало желающих записаться в ряды терробороны. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля российские военные применили кассетные снаряды на Днепропетровщине. Запретным оружием оккупанты ударили по населенному пункту, что является циничным нарушением законов войны.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал эвакуироваться из города женщин, детей и пожилых людей. Он подчеркнул, что это связано с обострением ситуации в Донецком направлении.