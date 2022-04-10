Российские оккупанты снова нанесли удар по аэропорту в Днепре: появились подробности

Днем 10 апреля российские оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Днепропетровской области. В результате повторного удара был полностью уничтожен аэропорт в Днепре.

Также вражеские снаряды разрушили прилегающую к аэропорту инфраструктуру. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам главы области, российские ракеты продолжают наносить удары по области. Резниченко отметил, что количество пострадавших в результате атаки на аэропорт выясняется.

"Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят. Количество пострадавших выясняем", – сообщил руководитель ОВА.

Видео дня

Также он добавил, что в селе Звонецкое российские оккупанты разрушили ракетным ударом инфраструктурный объект. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях выясняется.

"К сожалению, орки участили сегодня со своими атаками. У нас снова "прилеты". В Звонецком попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", – написал Резниченко.

Ранее сообщалось, что с начала суток 10 апреля российские оккупанты совершили несколько воздушных атак на Днепропетровскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, привели к разрушениям и пострадавшим.

Напомним, руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у Днепропетровщины есть мощная оборона, которую врагу не удастся прорвать. Кроме того, остается немало желающих записаться в ряды терробороны. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL: