Оккупанты на захваченных территориях похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить 'обменный фонд' – разведка

Российские военные массово похищают мужчин призывного возраста на временно оккупированных территориях. Таким образом страна-агрессор пополняет обменный фонд и готовится к 9 мая.

Об этом заявили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны. Там отметили, что "фильтрационные мероприятия" проводятся в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областях.

"Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в херсонском изоляторе временного содержания находятся более 300 украинских активистов и ветеранов войны – их оккупанты допрашивают и пытают. А в селе Великая Лепетиха русские задерживают мужчин призывного возраста и вывозят их в направлении оккупированного Крыма.

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"Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года", – отмечают в ГУР.

Также разведка не исключает организации пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных. Их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов.

"Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям", – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия пытается привлечь к участию в войне в Украине курсантов из Ливии. Также оккупанты активно вербуют участников боевых действий в Сирии и Чечне.