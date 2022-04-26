РФ пытается отправить в Украину курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне – разведка

Неся колоссальные потери в Украине Россия пытается привлечь к участию в войне курсантов из Ливии. Также оккупанты активно вербуют участников боевых действий в Сирии и Чечне.

В ход идут обещания денег и разрешения на мародерство в Украине, а также массированная пропагандистская ложь о "нацистах-карателях". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, РФ пытается забросить на войну в Украину курсантов, проходящих стажировку в Ливии.

"Состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), которые проходят стажировку на территории Ливии. Командование академии принимает меры по возвращению слушателей на территории РФ и привлечению их к боевым действиям против Украины", - отметили в ГУР. МОУ.

Видео дня

Безысходность заставила Россию также пойти на уменьшение своего контингента в Сирии. За последние несколько дней фиксируется сокращение должностей в организационно-штатных расписаниях российских воюющих группировок. К примеру, в тактической группировке "Алеппо" сокращено 200 должностей.

Когда "сокращенные" военнослужащие вернутся в Россию – их планируют бросить в Украину.

Также командование оккупационной армии выискивает по территории страны военнослужащих с боевым опытом, в частности, воевавших в Сирии и Чечне. Их активно вовлекают в состав путинских войск посредством обещаний высоких зарплат, возможности мародерить в Украине, а также пропаганды.

"Основные регионы проведения мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по поводу "нацистского/карательного" режима в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран Запада ощутимо для населения РФ. Подтверждается информация, что участников боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев", - констатируют в украинской разведке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 22,1 тыс. человек, уничтожено 918 танков и 184 самолета.

В этой связи оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на Запорожье и Херсонщине. Во временно захваченном Мелитополе для мужчин уже заблокирован выезд из города.

Также рашисты втягивают в войну против Украины подростков и молодежь из ОРДЛО, не говоря уже о взрослых мирных жителях оккупированных частей Донбасса. Смертность среди них зашкаливает, потому что ни нормальным оружием, ни средствами защиты Россия мобилизованных в ОРДЛО не обеспечивает, поэтому они используют дырявые бронежилеты, которые снимают с ликвидированных россиян.