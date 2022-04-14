Оккупанты массово насиловали украинцев на захваченных территориях, – Денисова

Российские оккупанты совершают ужасающие преступления против украинского народа на оккупированных территориях. Все они подпадают под определение геноцида и нарушают все 4 Женевские конвенции 1949 года.

В частности, практически во всех побывавших под оккупацией населенных пунктах фиксируется множество случаев сексуального насилия по отношению к женщинам и девушкам, а также изнасилования детей и пенсионеров обоих полов. Об этом в ходе брифинга в Медиа-центре Украина сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Действия российских оккупантов нарушают все Женевские конвенции и нормы международного права. Россия проводит на территории Украины самый настоящий геноцид украинского народа.

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"Агрессор нарушает все четыре Женевские конвенции 1949 года, международное гуманитарное право, конвенцию защиты от геноцида и уничтожает наше население – использует неконвенционное оружие, термобарические бомбы, бомбы замедленного падения, фосфорные и кассетные мины. Неконвенциональное оружие имеет некорректируемые последствия, оно запрещено, поэтому это преступление против человечности", - сказала Денисова.

Фиксируются многочисленные сексуальные преступления - изнасилования женщин, девушек, детей обеих полов, а также пожилых людей, включая мужчин. Подобные зверства прямо запрещает статья 6 Римского устава Международного уголовного суда.

"Сексуальные преступления, приводящие к невозможности рожать детей – это геноцид народа. Точное количество подобных преступлений мы не можем назвать сейчас, но они носят массовый характер. Мы каждый день находим доказательства таких преступлений – это и есть геноцид", - отметила омбудсмен.

Только за сутки 13 апреля на горячую линию омбудсмена обратились 53 пострадавших от сексуального насилия со стороны российских оккупантов. Все они остро нуждаются в психологической помощи. Люди пока не готовы даже говорить о том, какой ужас пережили. По словам Денисовой, лишь трое из обратившихся за день разрешили, чтобы их истории на условиях анонимности рассказали в СМИ.

Многие жертвы близки к совершению суицида, винят в случившемся себя или считают, что виновны в том, что не смогли защитить своих родных от зверств рашистов.

Денисова рассказала историю вышедшей из подвала 11-летней девочки, которую изнасиловал российский солдат, и аналогичные свидетельства мужчины среднего возраста в Киевской области. Также она подтвердила появившуюся ранее информацию о "подвале для изнасилований", организованном россиянами в Буче, где насилию подвергались 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Из них девять женщин беременны, среди них - 14-летняя девочка.

Прежде чем жертвы путинских зверей смогут давать показания против преступников, с ними придется серьезно поработать психологам.

Омбудсмен призвала жертв насилия со стороны оккупантов обращаться на горячую линию омбудсмена: там им предоставят действенную помощь и гарантируют полную конфиденциальность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 марта в Украине объявили первое подозрение российскому оккупанту в изнасиловании женщины.