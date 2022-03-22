В Украине объявили первое подозрение российскому оккупанту в изнасиловании женщины

В Украине объявили подозрение российскому военному за изнасилование женщины. Преступление было совершено в одном из сел Броварского района Киевской области.

Подозрение объявили впервые с начала войны со страной-агрессором Россией, сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что речь идет о мужчине, который ворвался в частный дом, убил хозяина и неоднократно изнасиловал его жену вместе с другим российским солдатом-извергом.

При этом преступники угрожали насилием и оружием не только потерпевшей, но и ее малолетнему ребенку.

"Военнослужащему РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд поданы ходатайства о задержании", – отметила генпрокурор.

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Венедиктова подчеркнула, что ведомство получает оперативную информацию о преступлениях против половой свободы российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Она пообещала, что каждый негодяй будет найден и наказан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине убили командира армии РФ Михаила Романова, который насиловал женщин и отдавал приказы об убийствах мирных жителей в Киевской области.

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