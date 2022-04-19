'Уезжайте, время на раздумия нет!' Гайдай призвал жителей Луганщины срочно эвакуироваться

Украинцев, проживающих в Луганской области, призвали срочно эвакуироваться в безопасные области. Те, кто останутся, могут оказаться в заложниках у российских оккупантов.

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Накануне Россия начала широкомасштабное наступление на Донбассе.

"Времени на раздумья не осталось. Решение следует принимать быстро. Уезжайте!" – призвал людей Гайдай.

Он отметил, что тысячи жителей Кременной уже стали заложниками оккупантов, которые бросили на захват города много бронетехники.

Глава ОВА рассказал, что бои между ВСУ и оккупантами РФ за Кременную продолжались трое суток.

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"На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники. Так что спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска", – написал Гайдай.

Он предупредил, что тех, кто не соглашается на сотрудничество с РФ, оккупанты убивают.

Гайдай подчеркнул, что тем, кто эвакуируется в безопасные регионы Украины, помогут с поиском жилья, получением денежной помощи и решением бытовых проблем.

Председатель ОВА также опубликовал адреса мест сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск : центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье : центральная площадь;

Северодонецк : городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное : Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное : Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кафиры начали битву за Донбасс. Глава государства подчеркнул, что РФ согнала туда значительную часть своей армии, но пообещал, что Украина ничего своего не отдаст.

Утром, 19 апреля, стало известно, что ВСУ отразили атаки оккупантов в Рубежном, Попасной и Авдеевке. Враг понес значительные потери.