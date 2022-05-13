Оккупант попытался убедить детей в Украине, что Бандера сжег Хатынь, но что-то пошло не так. Видео

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области российский военный попытался провести детям пропагандистскую лекцию. В частности, он задавал вопросы о Великой отечественной войне и Степане Бандере.

Оккупанты также заявил, что Бандера сжег Хатынь в Беларуси. Видео беседы оккупанта с детьми в Telegram опубликовал журналист Андрей Цаплиенко (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео оккупант спрашивает детей когда началась Великая отечественная война, на что они ему ответили о 1939 году. Также он спросил кто такой Бандера. В ответ дети напели песню "Батько наш Бандера…".

"Скадовск. Российский оккупант местным ребятишкам: ваш Бандера сжег Хатынь в Беларуси. С таким успехом он мог сказать, что Бандера в Ленина стрелял. Дети смеются и цитируют песню "Батько наш Бандера", – пишет журналист.

Видео дня

Напомним, в середине апреля в городе Скадовск Херсонской области российские оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и со флагштока в центре города. Вместо этого они прицепили туда свои триколоры.

После начала вторжения РФ в Украину оккупанты впервые вошли в Скадовск 9 марта. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.

12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что город находится под контролем украинской власти и российские оккупанты ушли из него.

Однако на следующий день российские захватчики после обеда снова вошли в Скадовск Херсонской области. Вражеская колонна около 30 единиц техники проехала по городу и остановилась возле детского лагеря на окраине.

16 марта российские оккупанты похитили Яковлева. Также сообщалось, что вместе с ним захватчики забрали и секретаря горсовета Юрия Палюха.

В связи с этим скадовчане вышли на митинг в центре города. Оккупанты в свою очередь открыли стрельбу в воздух, забросали людей шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Яковлев после похищения русскими оккупантами вышел на связь. Он записал видеообращение, в котором сказал, что его отпустили и попросил ждать дальнейшую информацию.