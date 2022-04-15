В Скадовске на Херсонщине оккупанты сняли флаги Украины со здания горсовета

В городе Скадовск Херсонской области российские оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и со флагштока в центре города. Вместо этого они прицепили туда свои триколоры.

Об этом сообщил мэр города Александр Яковлев. По его словам, таким образом оккупанты показывают, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине.

Яковлев подчеркнул, что Скадовский городской совет не будет сотрудничать с захватчиками. В этой связи ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом.

"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца . Украину не одолеть!" – отметил он.

Видео дня

После начала вторжения РФ в Украину оккупанты впервые вошли в Скадовск 9 марта. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.

12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил, что город находится под контролем украинской власти и российские оккупанты ушли из него.

Однако на следующий день российские захватчики после обеда снова вошли в Скадовск Херсонской области. Вражеская колонна около 30 единиц техники проехала по городу и остановилась возле детского лагеря на окраине.

16 марта российские оккупанты похитили Яковлева. Также сообщалось, что вместе с ним захватчики забрали и секретаря горсовета Юрия Палюха.

В связи с этим скадовчане вышли на митинг в центре города. Оккупанты в свою очередь открыли стрельбу в воздух, забросали людей шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Яковлев после похищения русскими оккупантами вышел на связь. Он записал видеообращение, в котором сказал, что его отпустили и попросил ждать дальнейшую информацию.