Оккупант похвастался, как пытает украинцев: мать пришла в восторг. Аудиоперехват ГУР

Военные путинской армии в разговорах с родными раскрывают подробности пыток, к которым прибегают относителmно украинских пленных. Они рассказывают о страшных издевательствах и убийствах, которые не вкладываются в голову адекватными людям, однако их матери или жены в восторге.

Это показал аудиоперехват звонка 20-летнего оккупанта Константина Соловьева, который до сих пор находится на Харьковщине, матери. Его опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook и на YouTube, дав также ссылки на страницы в соцсетях российского палача (чтобы прослушать аудио 18+, доскролльте новость до конца).

Специалисты подчеркнули, что пытки захватчиками украинских пленных совершаются под контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. В этом признается и рашист Соловьев, который приехал воевать против Украины из Калининградской области..

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"У нас здесь знаешь, у меня на глазах, короче, ну я тоже в этом участвовал. Пытали пленных. ФСБшники. Знаешь, что такое розочка?.. На теле мужчины можно сделать 21 розу – 20 пальцев и член. Видела, розочка, когда распускается, как открывается? Вот так же вдоль костей кожа срезается с мясом. А потом все пальцы. То же самое делается и там. Это называется 21 роза на теле мужчины", – восторженно рассказывает изверг.

Он говорит, что российские солдаты, ожидая начальников, первыми начинают "лупить и ломать ноги" пленным, чтобы не сбежали". Жертвами таких палачей, как он, становятся военные и мирные жители. И захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед ними.

Так, старика, в телефоне которого оккупанты якобы нашли фото всех своих позиций, они забили до смерти резиновыми палками.

Мать Татьяна Соловьева (Головашкина) одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации. А тот поддакивает и заявляет, мол, у него нет ни капли жалости к украинцам – "совесть его перестала грызть", когда количество жертв переросло за двадцать. Он радостью перенимает "опыт" ФСБшников и мечтает перенести его на собственного отца.

"Так что сделаем папе 21 розочку. Да? Начнем с папы, а если не поймет, сделаем ему еще пять. Ну а что, говорит, что работы у него все равно не будет. Поэтому руки ему не нужны…" – смакуя будущими действиями по отношению к собственному отцу, рассказывает россиянин.

"Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются в отношении как военных, так и гражданского населения. Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. В то же время к "профессионалам" из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ", – отметили в ГУР МО.

Там обнародовали контакты палача Соловьева Константина Дмитриевича (рус. Соловьев Константин Дмитриевич): тел. +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик, 15.03.2002 года рождения, адрес регистрации – Калининградская область, г. Советск, ул. Лесная, дом. 6А, кв. 1.

Оккупант зарегистрирован в ряде социальных сетей: имеет два профиля в "Одноклассниках" по ссылкам ok.ru/profile/539848314147 и ok.ru/profile/551630852641, а также "ВКонтакте".

Также известны данные его матери: Соловьева (Головашкина) Татьяна Алексеевна (рус. Соловьева Татьяна Алексеевна), тел. +79118522733, 19.11.1981 г. р., Калининградская обл., г. Советск, ул. Лесная, 6А, кв. 1. Зарегистрированная в социальной сети "Одноклассники".

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