На россии считали, что в Украине будет так же как и в Афганистане. Ну помните же, сколько было ехидного кривляния в их ток-шоу, "Украинцы, доиграетесь! Будете цепляться за шасси самолёта, как это было в аэропорту Кабула!". На какие только голоса не пели оды этой теме.

В комментариях на ютубе сразу же прибегала штатная ботоферма и начиналась вакханалия. "США вас бросит… Самолёт… Шасси… Бегите…". Ну и так далее. Попутно с этим разыгрывалась карта показательной слабости Белого дома, который вынужден был уйти из Афганистана, накачав его вооружением по самые нехочу. Но тамошняя армия мгновенно хендехохнулась. Мол и у вас так же будет. Ах да, и про дряхлого старичка Джо Байдена раз за разом упоминали. Дескать совсем сдал хозяин овального кабинета, даже попукивать стал.

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Это все нравилось российским экспертам. Ну чего бы не поржать, когда США якобы слабы и Джо Байден действительно испортил воздух.

Вот только теперь, мне кажется, что уход из Афганистана, это был маленький пазл одной большой игры. Дать россии ложную уверенность в том, что мировая гегемония США, как мирового полицейского всё, закончилось. Ну вот же, посмотрите сами… Кабул, самолёт, шасси, Байден пукает. Гы-гы-гы…

Скорей всего именно этот факт (показушной слабости) и толкнул россию на начало полномасштабной агрессии в Украине. Ведь год назад они так же бряцали оружием, но не решились. А вот 24 февраля решились и… сами не заметили, как попали в капкан. Из которого уже не вырваться просто так. Или кирдык полный, или придётся медведю отгрызть себе лапу по пояс.

Да… К огромному сожалению, стоит признать тот факт, что мы стали объектом большой… очень большой политической игры. Приманкой в спецоперации века, "Принуждение к покорности". Кстати. Не удивлюсь, если и путин аппелировал подобными тезисами - принудить Украину к покорности. Таким рычагом в его понимании должны были выступить "Калибры", "Искандеры" и уж потом, "вторая армия в мире" быстро решает вопросы с горсткой нациков и концерт газманова на Хрещатике. Ничего сложного… Иная цель его не интересовала. Последние годы только и было слышно, "Украина - придуманная страна… Исконно русские земли… Наши национальные интересы", и так далее.

Ну что ж? Хочешь Украину?… Вот она! Бери! А мы же слабые, сами же трубите об этом. У нас Мексика, мигранты, уход из Афганистана и ещё что-то там. Нам совсем не до Украины. Даже не смотрим туда. Ну если что, выразим крайнюю озабоченность.

Вот только совершенно неожиданно охотник, сам оказался в качестве объекта охоты. Теперь США (и не только) разыгрывают свою партию словно по нотам. Им только нужно было убедиться в первые дни, что Украина будет драться за свою землю, с яростью обречённых. Не удивлюсь, если мы всё же увидим в небе Украины F-15 с отличительными знаками ВВС Украины. Чего только в App Srore не купишь…