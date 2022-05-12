Огрызко: если Херсонщину присоединят к РФ, Путину это не поможет. Интервью

Если оккупанты обратятся к главе страны-агрессора России Владимиру Путину по поводу присоединения к РФ Херсонской области, это никоим образом не изменит ситуацию на фронте. Мировое сообщество не признает этот новый акт оккупации, как не признавало все предыдущие.

Главную ставку в этой войне следует делать на сугубо военные, а не на дипломатические усилия. Садиться за стол переговоров с агрессором можно будет только тогда, когда тот признает, что его "спецоперация" нанесла непоправимый ущерб самой России.

Такие заявления в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Появилась информация о том, что окупанты хотят обратиться к Путину с просьбой присоединить к России Херсонскую область. Как могут развиваться события дальше? Пойдет ли агрессор на такой шаг? Будет ли штамповать новые "республики"?

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– От того, будет ли он это делать, или нет, в принципе ничего существенно не изменится. Все в цивилизованном мире прекрасно понимают, что это квазиобразования, это не государства, а то, что нужно Путину для того, чтобы реализовывать свою политику.

Поэтому какие бы формы этого маразма он ни придумывал, думаю, принципиально ситуация не изменится. Все будет зависеть от двух обстоятельств: от того, как быстро украинские Вооруженные силы получат необходимое для них оружие для того, чтобы быть готовыми не только дать отпор врагу, но и к контрнаступлению, и когда это контрнаступление завершится изгнанием всех этих орков с территории Украины.

Я думаю, нам не стоит особо удивляться каким-нибудь очередным фантазиям Путина. Это ничего не меняет в общей ситуации.

– Итак, вы считаете, что нам не стоит ожидать какой-либо отдельной реакции Запада на такой шаг Кремля, если он будет?

– Безусловно, Запад это отвергнет и осудит, скажет, что это не имеет никаких юридических последствий. Но в самом ходе войны, думаю, ничего не изменится, как бы ни называли те или иные части Украины русские орки.

– Еще один вопрос по "Азовстали". Военные эксперты в один голос говорят о том, что ВСУ пока не имеют физической возможности освободить наших защитников, находящихся на территории этого завода, возможен только дипломатический путь. Как вы думаете, что может произойти, чтобы Путин позволил вывести оттуда хотя бы раненых бойцов?

– В отличие от военных экспертов, я не вижу дипломатического решения этого вопроса по простой причине. Потому что для Путина азовцы являются террористами, которых он хочет публично и привселюдно наказать. Поэтому они ему нужны либо живыми, либо мертвыми, в любом виде.

Именно поэтому ни на какие уговоры он не идет. Думаю, с десяток раз к нему обращались с разных сторон по этому поводу.

Думаю, здесь вопрос не в дипломатической, а в специальной военной операции, но это уже дело нашего военного командования, здесь комментировать я, к сожалению, ничего не могу.

– Итак, если говорить в целом об этой войне, вы считаете, что сегодня главную ставку нужно делать именно на военную победу, на разгром армии агрессора, а не на дипломатические усилия?

– Совершенно верно. С Путиным можно будет говорить только тогда, когда он признает, что его так называемая спецоперация, а на самом деле широкомасштабная война, принесла не победу, а нанесла ощутимое поражение России. Только в этом случае можно будет говорить о каких-то переговорах, о каких-то формулировках, каких-то итогах всего произошедшего.

До этого момента он будет упорно наступать и упорно пытаться на поле боя решить вопрос. Так же, как и мы должны четко понимать, что без нашей победы никакие переговоры не будут иметь никакого смысла.