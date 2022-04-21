Одна из ракет застряла в могиле: в Харькове оккупанты разрушили кладбище, где похоронены расстрелянные НКВД польские офицеры

Российские оккупанты в Украине продолжают в прямом смысле воевать с историей. В Харькове под обстрел агрессора попало кладбище, на котором захоронены жертвы сталинских репрессий и офицеры польской армии, убитые НКВД.

Об этом рассказал польский волонтер и режиссер-документалист Матеуш Лаховский, пишет Onet. Он уверен, что обстрел был совершен намеренно, так как на территории или рядом с ней нет никаких военных объектов.

"Только вчера там был минометный огонь. На кладбище падали ракеты, падали кассетные боеприпасы. Кладбище частично разрушено. Одна из ракет врезалась в могилы. Частично разрушены мемориальные доски, которые являются памятными знаками польских солдат", – рассказал Лаховский.

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Действия российских оккупантов он назвал "варварством".

"Деревья вырублены, никаких военных целей там нет. Мне трудно представить, что это было сделано не специально. Это удручающее зрелище. Это полное варварство – стрелять по кладбищам, по мемориалам", – заявил волонтер.

В конце марта это же кладбище уже попадало под обстрел российских агрессоров.

"На кладбище есть следы взрывов. На крестах есть следы от шрапнели, видны воронки от бомб", – рассказывал о первой атаке польский журналист Анджей Ланге.

Кладбище жертв тоталитаризма на окраине Харькова было построено в 1999-2000 годах. Здесь захоронены жертвы сталинских чисток 1937-38 годов, а также офицеры польской армии, которые были убиты НКВД в 1940 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 1 марта, в начале полномасштабного вторжения РФ, силы оккупантов пытались взорвать телевышку в Киеве, но вместо этого обстреляли кладбище, где похоронены евреи, убитые в Бабьем яру.

Такие действия РФ резко осудили историки и самые разные международные институции.