Мемориалы жертвам Холокоста и историки осудили действия Путина и его риторику

Для оправдания своей агрессии против Украины президент России Владимир Путин обвинил Киев в геноциде Донбасса и заявил о необходимости "денацификации" страны. Такую риторику и развязанную РФ войну в Украине резко осудили ведущие историки и главные мемориалы Холокоста, назвавшие заявления Путина оскорблением памяти жертв нацизма и борцов с ним, в том числе солдат Красной армии.

Об этом сообщает BBC Украина.

Заявления Путина о том, что "неонацисты захватили власть в Украине", историки назвали неверными фактически, морально отвратительными и оскорбительноыми для памяти жертв нацизма.

"Мы решительно отвергаем попытки правительства России цинично эксплуатировать термин геноцид, память Второй мировой войны и Холокоста, а также сравнение украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей ничем не спровоцированной агрессии. Такая риторика фактически неверна, отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и смело боровшихся с ним российских и украинских солдат Красной армии", - отметили авторы письма.

Видео дня

Они добавили, что никаких оправданий российской агрессии и грубому искажению происходящего в Украине Кремлем нет.

Заявления Москвы о "геноциде Донбасса", который якобы "осуществляет" Киев, исследователи геноцидов назвали "циничной эксплуатацией термина".

Действия России осудили также представители ключевых центров памяти жертв Холокоста - иерусалимского музея Яд ва-Шем, Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и киевского мемориала "Бабий Яр", где в 1941 году происходили массовые расстрелы нацистами гражданского населения.

1 марта территория Мемориала Бабий Яр пострадала от ракетного удара оккупантов. Россияне попали в столичную телебашню, в результате обстрела погибли 5 человек.

"Символично, что [Путин] начинает наступление на Киев с удара по территории Бабьего Яра, где произошло самое большое преступление нацистов", - заявил председатель Наблюдательного совета мемориала Натан Щаранский.

Попечительский совет мемориального центра "Бабий Яр" выпустил официальное заявление с осуждением действий Москвы.

"Россия вульгарно инструментализировала антинацистскую риторику и пытается присвоить себе роль борца с нацизмом", - отметили авторы заявления.

Обстрел Бабьего Яра также осудил глава МИД Израиля Яир Лапид. Израильский посол в Киеве уже предложил украинским властям помощь в восстановлении мемориала.

Российское вторжение в Украину 1 марта осудил и самый крупный мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, расположенный в Иерусалиме. В его заявлении отмечается, что в результате войны невинные мирные жители были вынуждены покинуть свои дома. Руководство музея призывает прекратить попытки исказить историю Холокоста.

С отдельным заявлением также выступила Международная ассоциация исследователей геноцида.

"Российский президент Владимир Путин оправдывал вторжение, обвиняя Украину в совершении геноцида против русскоязычных граждан. Путин ошибочно присваивает и эксплуатирует термин геноцид для оправдания вторжения в суверенное государство", - говорится в заявлении совета директоров ассоциации.

Исследователи считают, что нет никаких доказательств геноцида на Донбассе, и обвинения в нем построены на безосновательных и даже сфабрикованных материалах, что оскорбляет память и опыт жертв истинных геноцидов и выживших в них - в частности, жертв Холокоста и Голодомора.

Одним из первых российское вторжение осудил музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории лагеря смерти в Польше, где нацисты убили около 1,1 млн человек разных национальностей. Еще в первый день войны, 24 февраля, представители мемориала назвали действия России "сумасшедшей псевдоимперской мегаломанией".

"Этот акт варварства будет судить история, а виновных в нем, мы надеемся, еще и Международный уголовный суд", - говорится в заявлении.

Центр Симона Визенталя, ведущая американская неправительственная организация в области борьбы с антисемитизмом, призвал США отказаться от дипломатического сотрудничества с Россией и отозвать посла из Москвы.

"Никаких дипломатических любезностей с Россией быть не может, пока ее войска проводят вторжение и убивают, калечат и превращают в беженцев невинных украинцев", - заявил основатель центра, раввин Марвин Хиер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Мемориал Холокоста "Бабий Яр" резко осудил агрессию России против Украины и обратился в Международный суд из-за преступлений Путина в нашем государстве.