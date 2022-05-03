Одна из бригад оккупантов потеряла 60% состава, продолжается наступление на Донбассе – Генштаб

На 69 день вторжения в Украину российские оккупанты продолжают нести потери. В результате эффективных и слаженных действий Вооруженных сил Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ потеряли около 60% личного состава погибшими и ранеными.

Об этом говорится в вечерней сводке (на 18:00) Генерального штаба ВСУ. В то же время, отмечается, что враг не прекращает проведение наступательных действий на Донбассе и юге Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Слобожанском направлении враг действует группировкой из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов. Продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.

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На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29, 35, 36 общевойсковых армий и 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково. Страдает.

"Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч", – говорится в сводке.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проводить фильтрационные мероприятия. Для этого дополнительно привлекают подразделения Росгвардии.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и Тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения. Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

"Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск. В целях совершенствования системы обеспечение противник продолжает размещение в определенных районах складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также организовал пункт ремонта и восстановления поврежденной техники. На отдельных рубежах, враг осуществляет оборудование второй линии обороны", – отмечают в Генштабе.

В Мариуполе враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Огненное поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината.

На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобужском направлении противник силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

В Приднестровском регионе Молдовы обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага.

Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 мая, враг продолжал наступление на Изюмском направлении. Также напряженной остается ситуация в Приднестровье и Донбассе.

А в воскресенье, 1 мая, российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины, пытаясь вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. Противник наступал на Изюмском направлении, но успеха не имел. Россияне понесли потери в живой силе и технике.