Оккупанты устроили массированный обстрел Луганщины: под огонь попали жилые дома и автомобиль. Фото

Российские военные обстреливали города и села Луганщины 26 раз в течение 11 мая. Чаще всего – Северодонецк, где было девять ударов оккупантов.

В течение суток по меньшей мере 24 дома получили повреждения (из них семь в Северодонецке). Об этом в Telegram утром в четверг, 12 мая, сообщил глава Луганской областной военной (государственной) администрации Сергей Гайдай.

Как указал чиновник, один и тот же "квадрат" в городе Северодонецк противник обстреливает трижды в неделю.

"Но ведь это для россиян "квадрат", а для нас – мирные дома, где остается много людей. Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10:00. Есть повреждения разной степени семи многоэтажек", – написал Гайдай.

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Кроме этого, разрушения жилых домов зафиксированы в Рубежном (три жилища), Горном (два), Врубовке (пять), Камышевасе (четыре), Тошковке (три).

Из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. Так, в среду вблизи Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль, в результате чего он был поврежден.

"Крайне опасно даже поддерживать общественный порядок. Наши полицейские, функции которых, правда, значительно расширены во время военного положения, почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов", – указал глава ОВА.

Что касается ситуации на линии фронта, то основной задачей ВС РФ остается установление полного контроля над Рубежным. Известно, что с территории России в направлении Кременной оккупанты перебросили технику понтонно-мостового парка.

На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки защитники Украины отбили девять атак врага. Уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

В небе над Донбассом украинской ПВО было сбито четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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