Ночуют на свалке, как бомжи: бойцы 'армии' Пушилина пожаловались на нечеловеческие условия. Видео

Боевики так называемой армии "ДНР", часть из которых силой мобилизовали и бросили воевать против Украины, показали, в каких условиях им приходится жить. Солдаты ночуют на свалке и спят прямо на земле в спальных мешках.

Ролик быстро стал вирусным в сети. Его опубликовали и в Telegram-канале "Постіронічна політологія & Війна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам захватчиков, их заставляют стоять на блокпостах. Греться им приходится, разжигая огонь в пустой бочке. Даже российские солдаты, которых тоже отправили на войну без нормального снаряжения и запасов, шокированы тем, как живут боевики "ДНР".

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"Обратите внимание, это армия "ДНР", которую кинули, которую просто бросили. Мы ночуем на свалке вот в таких условиях", – сказал один из бойцов главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Дальше в ролике сопоставили кадры полной лишений жизни армии "ДНР" и того, в каких условиях живет глава РФ Владимир Путин, за которого они и воюют.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не хотят воевать в Украине и придумывают поводы для бегства. Они жалуются на плохие условия службы – "не кормят, не поят, медицинскую помощь не оказывают".

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