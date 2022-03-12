Боекомплектов не давали, на 'службу' взяли почти слепого: пленный рассказал, как проходила 'мобилизация' в 'Л/ДНР'. Видео

Украинские военные показали еще одно доказательство того, что командование войск РФ использует мобилизованных мужчин "как пушечное мясо" в войне против Украины. Необученных и даже слепых новоиспеченных солдат посылают идти вперед и выявлять позиции украинцев.

В этом признался оккупант из "ДНР", который взяли в плен бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии. Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах – 32-летний Руслан Халилов, житель города Снежное, временно оккупированного на Донетчине. По так называемой мобилизации был призван на воинскую службу в в/ч 1123 (4-я рота, 1 взвод) 22 февраля 2022 года – за два дня до российского вторжения в Украину.

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Он заявил, что до того "был простым гражданином", работал главным специалистом в "управлении соцзащиты" местной "администрации" – там якобы отвечал за проверку назначения всех видов социальных пособий.

"Команда о начале мобилизации поступила из Москвы – чтобы собрать людей, которых не жалко пустить в ход. И чтобы было проще находить позиции украинской армии", – признался оккупант.

По его словам, таких солдат, среди которых были даже люди с очень плохим зрением, перебросили в Горловку и Мариуполь. При этом никому не дали боекомплект, мотивируя тем, чтобы не было непредвиденных случаев, поскольку они не умеют стрелять.

"Каска была, бронежилетов не давали, аптечки выдали только за три-четыре дня до того, как мы приехали сюда. Пару дней назад нас привезли в село под Мариуполем, мы выдвинулись на завод Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. – Ред.). Метров триста прошли и нас взяли, я один остался в живых", – рассказал оккупант из "ДНР".

Он добавил, что командует ими российская армия, для которой мобилизованные солдаты – "пушечное мясо". Житель Снежного заявил, мол, больше чем уверен, что командование знало о расположении там украинских военных и специально отправило "отправило на расстрел" его с товарищами, хотя большинство из них раньше даже автомат в руках не держали.

"Жалею, что повелся на российскую пропаганду, из-за которой погибло столько мирных жителей. Хочу, чтобы те парни, которые сейчас находятся под Мариуполем, не слушали никого, потому что здесь очень много мирных жителей, которые умирают и страдают от российских военных. Очень жалею, что мне пришлось попасть сюда и стать военным преступником", – признался пленный.

Геращенко назвал таких служащих "мощной" российской армии одноразовыми солдатами. Он подчеркнул, что оккупанту из видео просто повезло попасть в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает нести значительные потери живой силы и техники в войне, которую начала против Украины. На 17-й день вторжения речь идет о минус 12 тыс. военных, 362 вражеских танка, 83 вертолета и т. д.

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