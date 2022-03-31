'Наша бригада конкретно обоср*лась': российский оккупант пожаловался жене на потери в Украине. Аудио

Российские оккупанты осознают, что их "мощная" армия потерпела сокрушительное поражение на войне в Украине. Захватчики говорят о больших потерях и признают, что не в состоянии воевать против такого противника, как ВСУ.

Данное признанное прозвучало из уст одного из российских военных жене. Аудиоперехват их разговора опубликовала в YouTube Служба безопасности Украины (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Сначала оккупант говорит, мол, есть слухи о том, что они будут отступать и, возможно, даже скоро вернутся домой. Жена же спрашивает, все ли хорошо и нет ли потерь.

"Наша бригада конкретно обоср*лась. Ага, в порядке. Потери есть, раненых много. Здесь вся армия тупая, дебилы просто", – заявил захватчик.

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Он фактически признал, что такие "асвабадители" в Украине "нах*ен не нужны". По его словам, ему самому якобы непонятно, "для чего они здесь". Также оккупант откровенно признал силу и мощь Вооруженных сил Украины, подчеркивая, что россиянам они не по зубам.

"Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все, что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, бл*н, так и есть", – высказался захватчик.

Военнослужащий путинской армии добавил, что ему "здесь опасность угрожает каждую секунду". Жене оккупант открыто говорит, что боится и когда понимает, что "вот-вот что-то прилетит", бросает технику и бежит прятаться в лес, спит в окопе.

"Вы знаете, сколько россиян уже облажалось по полной на войне в Украине? Много. Услышать, как они сами это признают – всегда приятно… Признания приятны, но они не должны вводить нас в заблуждение! Враг еще здесь и хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один – сражаться до последнего!" – прокомментировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант из путинского войска, которого отправили воевать в Украину, в разговоре со знакомым признался, что в РФ врут о реальных потерях их армии. Он заявил, что в одной из мотострелковых рот ВС РФ из полутысячи человек в живых осталось всего семь.

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