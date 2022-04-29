'Нас единицы тут остались': оккупанты голодают и несут огромные потери в боях с ВСУ. Аудио

Российские оккупанты, которые воюют в Украине, жалуются родным в России, что голодают. Чтобы прокормиться, они отбирают провизию у жителей оккупированных украинских сел.

Также рашисты рассказывают об огромных потерях оккупационных войск и не верят, что смогут вернуться. Об этом один из оккупантов рассказывал в телефонном разговоре с матерью, который перехватили украинские спецслужбы.

По словам оккупанта, в его подразделении "людей остались единицы", поэтому рашисты массово отказываются идти в наступление.

"Людей нас тут остались вообще единицы. Мы отказались сегодня идти вперед, потому что ну хватит уже, людей уже столько погибло. А некоторые пошли вперед. Сейчас опять будут трупы, трупы, трупы... Хватит уже, сколько людей погибло!" - причитает оккупант.

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Он рассказывает, что пропитание себе рашисты добывают в захваченных селах сами - отбирают еду у мирных жителей. Командование оккупационной армии не думает о том, что солдат нужно кормить.

"На нас всем наср*ть вообще. Мне кажется, тут никто не вернется. Говорят, у нас тут людей дох*ра, техники дох*ра, а у нас уже ничего не осталось. Уже людей нету живых, единицы только... У нас командир дивизии конченый... Никто нас менять, по ходу, не собирается, выводить не собираются, пока, видимо, не сдохнем все", - говорит российский солдат.

Когда мать говорит ему, что намерена обратиться с жалобой на командование части, где служит ее сын, в прокуратуру, тот высказывает сомнение, что это поможет ему вернуться домой. Но уверяет, что все его сослуживцы готовы рассказывать правду и об отношении командования к личному составу, и о войне в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист-расследователь Христо Грозев показал, чем отличаются аптечки воинов ВСУ и оккупантов. И это сравнение - явно не в пользу "второй армии мира".