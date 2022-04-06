На Житомирщине в воздушном бою погиб молодой украинский летчик: вдова Героя написала трогательный пост о муже

Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации им. Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье. Он спас сотни жизней мирных украинских граждан.

Вдова павшего в бою воина написала трогательный пост о муже. Его опубликовали на странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

Жена Героя вспомнила один из последних разговоров с мужем о его работе – о полетах. Тогда они говорили о катапультировании. Дмитрий рассказал супруге, как катапультируются летчики.

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Он добавил, что там, в небе, думать надо не о том, как выжить самому в случае опасности.

"Наша задача – спасти людей, по возможности – самолет. Я должен в первую очередь направить самолет в то место, где нет домов, а уже потом думать о себе", – вспоминает слова мужа девушка.

Тогда она сказала мужу, что в таком случае он может не успеть спастись сам. Эти слова оказались страшным пророчеством.

"Он не успел, но спас сотни жизней. Отвага, героизм, бесстрашие. Пока наше небо и землю защищают такие Люди – нам нечего бояться. Потому что они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог утром проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птичек. Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не колебался и совершил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!" – написала жена воина.

Дмитрий Чумаченко, отдавший жизнь за Украину, – этнический россиянин. Он родился 8 февраля 1996 года в городе Владимир Владимирской области РФ.

В 1999 году Дмитрий переехал в город Снежное, что на украинской Донетчине. С 2018-го года жил в Луцке.

Погиб воин, которому перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину исполнилось 26 лет, в неравном бою с врагом над Житомирщиной в конце первого месяца войны. О его гибели впервые сообщили 25 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ рассказали о подвиге десантника, который погиб за Украину: он продолжал прикрывать побратимов даже после того, как был тяжело ранен.