На Полтавщине задержали экс-правоохранителя, который обещал оккупантам "слить" данные о позициях ВСУ. Фото

В Кременчуге Полтавской области разоблачили предателя Украины, который был сотрудником полиции, впоследствии стал бандитом, а свое карьерное падение завершил в роли коллаборанта. Мужчина пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и обещал передавать информацию о Вооруженных силах Украины.

О задержании сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Во время обысков у мужчины обнаружена ручная граната.

Как сообщается, 43-летний предатель ранее служил в разных подразделениях полтавской милиции (еще до реформирования в полицию) и даже в подразделении внутренней безопасности.

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После увольнения из рядов правоохранительных органов, мужчина нашел себе легкую наживу и впоследствии "был судим за кражу с проникновением, вымогательство и мошенничество".

Как отмечают правоохранители, мужчина был сторонником одного из пророссийских политиков и никогда не скрывал своей любви к "русскому миру", активно распространяя российскую пропаганду.

"А после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант предложил оккупантам свои услуги "по сливу позиций ВСУ", – говорится в сообщении.

Во время обысков дома у обвиняемого была обнаружена граната Ф-1, запал к ней и сигнальная ракета. Также были изъяты два мобильных телефона, "один из которых мужчина выбросил через окно в начале следственных действий".

Именно в мобильном телефоне была обнаружена переписка с оккупантами, в которой мужчина обещал за денежное вознаграждение сдать врагу местонахождение Вооруженных сил Украины.

Против мужчины открыто уголовное производство. Его обвиняют по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас предатель задержан и ему готовятся объявить подозрение. За предательство Украины ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне был задержан работник Изюмского лесхоза Евгений Брюханов. Мужчина помогал российским оккупантам захватить город.