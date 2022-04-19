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На Луганщине ВСУ ликвидировали одного из главарей "ЛНР" с позывным "Миша Чечен". Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
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На Луганщине ВСУ ликвидировали одного из главарей 'ЛНР' с позывным 'Миша Чечен'. Фото

В Луганской области украинские воины ликвидировали одного из главарей так называемой "ЛНР" Михаила Кищика. Известный в ОРЛО командир-мародер и контрабандист был уничтожен в боях под городом Кременной.

"Героя республики" с позывным "Миша Чечен" зарыли на оккупированной части Луганщины. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации, доброволец Сергей Братчук.

"Миша Чечен"

"В ходе боев у Кременной Луганской области украинские военные уничтожили одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика, позывной "Миша Чечен", - написал Братчук.

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Представитель Одесской ОВА показал фото с похорон боевика.

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Многочисленные оккупанты, пришедшие на похороны бандита, никак не могли определиться, как именно погиб их "герой".

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Впрочем, путаница с обстоятельствами ликвидации боевика – не самое страшное. Нераскрытым остался вопрос, какими же такими победами "Миша Чечен" отличился за 8 лет войны, чем же себя так "увековечил" и почему на него "нужно равняться".

Ведь известным бандит стал в 2014 году, когда Россия начала оккупацию части Донбасса - и преимущественно не победами на поле боя, а обвинениями в мародерстве на территориях, которые кошмарило его "подразделение" - так называемый "казачий батальон".

С 2016-го Кищик переквалифицировался в одного из крупнейших в ОРЛО организаторов серых схем по контрабанде через линию столкновения на Донбассе.

На похороны привлекли медали, которые Чечен, очевидно, получил за успехи в мародерстве и контрабанде.

Кищик является фигурантом сайта "Миротворец".

Кищик внесен на "Миротворец"
"Казак" "Миша Чечен"

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