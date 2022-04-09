На Луганщине оккупанты ударили по цистерне с химикатами: жителей предупредили об угрозе

В городе Рубежное Луганской области российские оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой. Местных жители призвали не выходить из жилищ и укрытий и рассказали, как защититься от опасности ядовитых испарений.

Об очередной химической атаке российских оккупантов рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Снова химическая атака. Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой! Срочно! Не выходите из укрытий! Если вы в помещении - закройте двери и окна!" – призвал глава Луганской ОВА местных жителей.

Он напомнил, что азотная кислота способна навредить человеку при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.

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В зависимости от степени попадания в организм паров азотной кислоты, она может привести к целому ряду проблем: от признаков бронхита, головокружения и сонливости – до отека легких.

"При местном действии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – предостерег Гайдай.

Защититься от паров азотной кислоты можно с помощью противогаза или, по крайней мере, защитных масок для лица, смоченных раствором соды. Такие маски власти рекомендуют приготовить жителям Рубежного и близлежащих территорий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по цистерне с азотной кислотой в Рубежном Луганской области оккупанты стреляли несколько дней назад. Сообщения и призывы закрыть окна и запастись защитными масками появились 5 апреля.