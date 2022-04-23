На Херсонщине оккупанты опустошили элеватор в одном из поселков: все зерно вывезли в Крым

В Херсонской области российские оккупанты похитили все зерно на одном из элеваторов. Украденный хлеб захватчики вывезли в оккупированный Крым, а оттуда - в Россию.

Давление и грабежи фермеров наблюдаются практически на всех оккупированных рашистами украинских территориях. Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в Херсонской области российские оккупанты украли зерно из одного из мощных элеваторов.

"В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано "зерно". Он выезжал с полуострова через Керченский мост", - отметила Денисова.

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Также она сообщила, что в Херсонской области в Геническом районе "кадыровцы" захватили сельхозпредприятие "Агросодружество", которое обрабатывает около 20 тысяч га земли.

Притеснения и угрозы испытывают украинские фермеры и на других временно оккупированных рашистами территориях Украины.

Так, в Луганской области фермеров Сватовского района оккупанты из так называемой "ЛНР" заставляют начать посевную. Собранный урожай они намерены "национализировать", оставив людям мизер. Фермерам также обещают "бесплатное горючее" на период посевной кампании.

От такого "щедрого" предложения аграрии отказались. Теперь рашисты угрожают им конфискацией сельхозтехники, посевного материала и тюремными заключениями.

Такие действия России на временно оккупированных территориях Украины являются безусловными военными преступлениями согласно Уставу Международного военного трибунала, Римскому уставу Международного уголовного суда и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Прошу Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", - отметила Денисова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "кадыровцы" угнали из Херсона комбайны местных фермеров. Эту технику отследили по GPS – и обнаружили в Чечне, на агрофирме, связанной с Рамзаном Кадыровым.

Также сообщалось, что оккупанты разграбили магазины и предприятия в Мелитополе: украденное "засветилось" в Крыму и Чечне.