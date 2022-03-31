На Харьковщине Воздушные силы Украины за сутки сбили четыре самолета, продолжаются бои

В Харьковской области в течение четверга, 31 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили сразу четыре самолета российских оккупантов. Долетались три бомбардировщика врага и один истребитель.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что в Харькове и по всей области продолжаются бои.

Областной центр и другие населенные пункты продолжают подвергаться ударам из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", – рассказал Синегубов.

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За город Изюм, из которого россияне уже 20 дней не выпускают мирных жителей, тоже ведутся бои. Там наши защитники удерживают позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине российские оккупанты снова понесли потери. Утром украинские воины сбили вражеский беспилотник, а после обеда противник не досчитался еще одного самолета.

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