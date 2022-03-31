Изюм уже 20 дней без 'зеленых коридоров': тысячам людей требуется немедленная эвакуация

Из города Изюм в Харьковской области, где не прекращаются бои, уже 20 дней не удается открыть "зеленые коридоры" для спасения мирных жителей. Этот вопрос не удается согласовать с Россией.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского главы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин. Он отметил, что из города нужно как можно быстрее эвакуировать от 15 до 20 тысяч жителей.

Благодаря усилиям местных властей из Изюмского района в более безопасные места удалось вывезти 2500 человек. Однако сам Изюм по-прежнему полностью заблокирован захватчиками.

Напомним, что в государственной измене подозревают нескольких депутатов, бывших полицейского и мэра Изюма, которые передают врагу информацию об ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты заявили, что оккупанты полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области. Однако этот город был и остается украинским.

При этом в результате ожесточенных столкновений вокруг Изюма большая часть города была разрушена. Новые спутниковые снимки показали масштабы разрушений в городе.

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