На Харьковщине оккупанты уничтожили дом ветерана Второй мировой войны. Фото

Российские оккупанты в поселке Золочев Харьковской области уничтожили дом ветерана Второй мировой войны Ивана Лысуна. Мужчина в свои 97 лет остался без жилья в результате очередного вражеского обстрела населенного пункта.

Об этом сообщили на местном Telegram-канале. В молодости Иван Васильевич боролся с фашистской армией и защищал родную землю от захватчиков, а в старости сам стал жертвой "специальной операции" Кремля, которая, по версии российских пропагандистов, направлена на "денацификацию" Украины.

Дом ветерана был настоящим родовым поместьем. Его построил еще отец Лысуна. Однако это не единственный разрушенный гражданский объект в Харьковской области. Регион более двух месяцев находится под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами армии РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Оккупантам может понадобиться очередная передислокация.