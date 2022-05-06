ВСУ ведут контрнаступление на Харьковщине, оккупантов могут вынудить к передислокации, – эксперты

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению в Харьковской области. Это вероятно приведет к тому, что российские оккупанты потеряют все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии города.

Контрнаступление ВСУ проходит к северо-востоку от Харькова. Об этом говорится в аналитическом отчете Института по изучению войны.

В последние дни рашисты не имели успеха на востоке Украины, поэтому ВСУ могут продолжить контратаки и успешно продвинутся на Изюмском направлении в более широкое контрнаступление. Это позволит вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области.

"Украинские наступательные операции вокруг Харькова, вероятно, направлены на то, чтобы вытеснить российские силы из зоны действия артиллерийского огня Харькова, вынудить российские подразделения передислоцироваться с Изюмского направления и потенциально угрожать российским коммуникациям", – сообщили в аналитическом центре.

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Кроме того, оккупанты продолжали безрезультатные наступательные операции, но не добились значительных территориальных успехов в Донецкой и Луганской областях.

Также рашисты вели ограниченные наступательные операции в направлении Запорожья. Более того, эксперты сообщают, что Вооруженные силы Украины отвоевали часть территории к западу от Херсона.

Напомним, 5 мая Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Также идут ожесточенные бои в районе Попасной, Кременной и Торского в зоне ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.