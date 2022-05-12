На Харьковщине оккупанты расстреляли из танка мирных жителей: очевидцы рассказали о трагедии

В поселке Степанки в Харьковской области российские оккупанты расстреляли из танка частный дом. В результате преступных действий рашистов погибли три человека, еще двоих раненых мужчин вывезли на территорию России.

Об этом в Facebook сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что трагедия произошла еще 27 марта, когда поселок находился под временной оккупацией. Однако изъять тела двух мужчин и женщины с территории разрушенного дома смогли только 11 мая – их отправили на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков.

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Местный житель Денис стал свидетелем преступления оккупантов и рассказал, что утром того дня люди увидели танк, направлявший ствол в сторону гражданских.

"Кто-то сказал, что нужно прятаться в доме, все начали переходить. Потом я услышал выстрел, все начало обваливаться, были слышны автоматные очереди. Я побежал из дома в сторону поля. Когда все успокоилось, вернулся домой и увидел раненых и погибших. Потом мы прятались в погребе и перешли в соседний дом в подвал", – вспомнил мужчина.

Со своей стороны, мать погибшей в доме женщины рассказала, что мучилась почти сутки.

"Деревня была под полной оккупацией, поэтому скорая приехать не могла. Затем мы 5 дней ждали "зеленый" коридор, чтобы вывезти раненых и тела погибших. Однако коридор не открыли, и погибших решили захоронить на территории домовладения", – отметила 52-летняя женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителя одного из сел на Черниговщине оккупанты расстреляли вместе с двумя братьями и похоронили с ними в могиле, но ему удалось выжить. Он выбрался буквально из-под земли, чтобы поделиться своей ужасной историей и рассказать миру правду о кровопролитной войне, развязанной в Украине российским самодержцем Владимиром Путиным.