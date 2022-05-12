На Черниговщине мужчина, которого расстреляли оккупанты, смог выбраться из могилы

Николай Куличенко, житель одного из сел на Черниговщине, был расстрелян оккупантами вместе с двумя братьями, похоронен с ними в могиле, но ему удалось выжить. Он выбрался буквально из-под земли, чтобы поделиться своей ужасающей историей и рассказать миру правду о кровопролитной войне, развязанной в Украине российским самодержцем Владимиром Путиным.

Воспоминания Николая передает издание "Суспільне". 18 марта оккупанты пришли в дом к братьям Куличенко, во время обысков нашли форму ВСУ и медали их деда за боевые заслуги во Второй мировой войне, что и стало причиной расправы над мужчинами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Старшего брата по имени Евгений вывели во двор и начали избивать дубинкой. Поздней всех троих вывезли из села и оставили в заброшенном здании на три дня.

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"Это наша старая пилорама. Здесь были мы с братьями и еще раненые солдаты. Через несколько суток нас повезли на расстрел. Нам завязали глаза и руки за спиной, а потом выстрелили в головы. Сначала моему старшему брату, потом младшему - Диме. Скинули в могилу, я упал последним", – рассказал Николай.

У Николая пуля прошла через щеку навылет и не зацепила жизненно важные органы. Несмотря на связанные руки и кровотечение ему удалось выбраться из могилы и добраться до ближайшего села пешком.

Его приютила местная жительница Валентина Петровна. После того как она фактически спасла ему жизнь, накормив и дав восстановить силы, Николай стал для ее семьи как родной.

"При встрече мы всегда обнимаемся, всегда рады видеть его у нас в гостях", – поделилась женщина.

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