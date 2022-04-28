На Донбассе оккупанты из Чечни попытались атаковать ВСУ и понесли потери, – журналист

ЗСУ на Донецком направлении отбили атаку подразделения 70 мотострелкового полка Чеченской республики. В результате боевых действий было ликвидировано 7 оккупантов и 2 БТР.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, это произошло 27 апреля.

Как отмечает медийщик, еще 9 бойцов вражеского подразделения получили ранения. Трое чеченцев на данный момент считаются без вести пропавшими.

Известно, что Кремль активно использует военных из Чечни в боевых действиях на территории Донбасса. Однако отряды лидера республики Рамзана Кадырова имеют очень низкую степень боеспособности, что играет на руку ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной взвод "кадыровцев" прибыл в Луганскую область. Глава местной ОВА Сергей Гайдай заявил, что военных из Чечни на самом деле используют как заградительные отряды для "свежемобилизованных" жителей "ЛНР".