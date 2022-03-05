На Донбассе ликвидировали командира разведбатальона оккупантов 'Спарта'. Фото

5 марта в ожесточенных боях за Волноваху Донецкой области был ликвидирован командир оккупационного батальона "Спарта" Владимир Жога с позывным "Воха". Он возглавлял преступную военную группировку с момента подрыва в лифте собственного дома бывшего главаря "Моторолы".

По словам так называемого главы квазиреспублики ДНР Дениса Пушилина Жога в момент убийства якобы контролировал выход мирных жителей из "горячих зон" по "зеленому коридору". Об этом он написал у себя в Telegram.

Пушилин даже подписал "указ", которым назначил погибшему боевику звание героя недореспублики посмертно. Также он обратился со словами соболезнования к его друзьям и близкм.

Разумеется среди украинцев эта новость способна вызвать абсолютно противоположные эмоции.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сбили очередной российский самолет, бомбивший жилые дома в городе Чернигов. В сеть попали видео с падением самолета, а также фото пилотов.

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