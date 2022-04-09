Запад должен понять прежде всего одну простую вещь, что 3-я мировая война началась 24 февраля 2022. Также, как 2-я мировая началась 1 сентября 1939, а не 22 июня 1941.

Пока это мировыми лидерами не осознано, как не осознаны были последствия вторжение нацистской Германии в Польшу со всеми вытекающими последствиями. Более того, западный мир забыл историю или не желает ее знать. Последний эшелон с рудой из Советского Союза ушел в нацистскую Германию, которая на тот момент два года вела войну, 20 июня 1941 года, за два дня до начала полномасштабной войны 3-го Рейха со всем миром. Запад и сегодня продолжает покупать у России нефть и газ, тем самым по сути дела финансируя ее агрессию против Украины. Сегодня идет война миров – западной цивилизации с варварами Российской империи и линия фронта проходит в Украине. Однако, не все разделяют ценности западного мира и пытаются делать деньги на крови.

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Не менее важное, о чем не желают говорить на Западе, поскольку это потребует принятия незамедлительных контрмер и, возможно, разрыв дипотношений, – в России с 2014 процветает фашизм (как синоним нацизма)и это доказано на 5 характерных признаках фашизма. Эти признаки были в нацистской Германии, они есть сегодня в России. Вероятно, эта самая крайняя мера, однако для показательной "порки" кремлевского режима достаточно разрыва дипотношения хотя бы дюжиной стран НАТО. Мутант фашизма (и нацизма), каким является сегодня Россия, совершенно необязательно должен уничтожать евреев, строить концлагеря с газовыми камерами и рисовать свастику. Тем не менее, ненависть к другой нации обязательно должна присутствовать в политике фашизма. Сегодня место евреев заняли украинцы. Вместо газовых камер и концлагерей, Россия бомбит роддома и школы Украины. Символика также имеет место – вместо свастики на танках России рисуют Z. Все совпадает один к одному, но Западу этого мало. Он ждет Хиросимы и никогда не дождется.

Что может и должен сделать Запад, чтобы остановить эту агрессию и войну в Украине? Прежде всего донести по дипканалам до Путина и его окружения о последствиях применения Россией ЯО в любом виде, иначе ответ Запада будет адекватным – удар крылатых ракет НАТО с ЯО по всем военным объектам России и правительственным структурам, включая бункер Путина. Дать Украине все необходимое оружие для обороны – современные ПРО и ПВО, а также наземный транспорт для передвижения войск. Снабжать в полном объеме снарядами, а также всем необходимым продовольствием и медикаментами. Предоставить Украине малые крылатые ракеты для поражения целей как на земле, так и на воде. Снабдить ее максимально большим количеством беспилотников и точным оружием. При потерях армии России в количестве 50 тысяч личного состава и больше в ее рядах начнется агония и паника, вплоть до отказа воевать в Украине.

На информационном поле битвы Украина пока не очень преуспела. Запад продолжает дипломатию с Россией, полагая, что с Путиным можно о чем-то договориться. С террористами и военным преступником не договариваются, их принуждают к капитуляции. Вопрос No Fly Zone не имеет военного характера, это вопрос психологии. Президент Путин боится умереть от ковида, от отравления, от покушения, но он не боится умереть от ядерного удара? Это полный нонсенс, который насаждают западные "эксперты" в умы граждан своих стран. Путин никогда и ни при каких условиях не применит ЯО, тем более получив сигнал Запада о готовности ответить тем же. Он хочет жить до ста лет и войти в историю, как великий лидер всея Руси.

Сегодня стало для всех совершенно ясно и очевидно – Москва просчиталась в своих планах взять Киев за три дня и оккупировать Украину за две недели. Воевать с Украиной месяцами и годами она не готова. Санкции начнут разрушать российскую экономику уже через месяц - другой. Через год от нее останутся одни руины, однако Запад должен консолидировать свои усилия по изоляции России от мировой экономики. Гражданам России должно быть отказано в посещении любой страны мира, а не только Европы и Америки. Если сегодня Индия, к примеру, решила закупать нефть у России по демпинговым ценам, ее следует поставить на место угрозой тех же санкций против компаний, которые идут на сделку с Россией. Все страны, без исключения, должны закрыть небо для России и прекратить воздушное сообщения с ней. Весь западный бизнес, без исключения, должен покинуть территорию России. В таком аспекте Россия не выдержит изоляции в течении и двух лет. Если руководство страны, интегрированной в мировую экономику на 85%, решило воевать со всем миром и отказаться полностью от импорта, то оно по крайней мере больно шизофренией.

Подведя промежуточный итог противостояния России с Западом, следует отметить, что украинская диаспора в западных странах не делает и половины того, на что она способна. Ее действия разрозненны и часто не достигают цели. Нет ни координаторов протестных акций, ни талантливых организаторов. Посольство Украины в странах G7 и прежде всего в США работает в том же режиме, как и прежде. Войти в какой-то контакт с украинскими дипломатами практически невозможно. Почему Киев не увеличил численность дипмиссии в этих странах на период войны? – остается загадкой. Это недоработка МИДа. Президент не может знать все и обо всем. Упущения в этой сфере обходится стране весьма дорого. Просто вспомните – как работала советская разведка и дипломатия во время второй мировой войны. Пожелаем Украине устранения всех упущений ради победы.