Молдавский плацдарм Путина

В первой половине марта по различным каналам начала поступать информация о планах Путина до начала апреля оккупировать Молдову.

Очевидно, неожиданное ожесточенное сопротивление украинских войск на николаевско-одесском и киевском направлениях сорвало блицкриг и внесло свои коррективы, но вряд ли изменило его намерения.

Последние дни в мировых, украинских и молдавских СМИ оживилось обсуждение этой темы, но преимущественно в плане возможного обострения в Приднестровье и потенциальной угрозы с этой территории для Украины.

Два дня пребывания в Молдове по вопросам правозащитного движения "Сила права" и мои интенсивные консультации с молдавскими политиками и бизнесменами на тему войны и мира продемонстрировали широкое распространение подобных взглядов. Я бы даже сказал – некую зацикленность и полное отсутствие "периферического зрения", позволяющего оценить иные угрозы. К этому добавлялись нередкие упоминания о конституционно закрепленном, но реально не признанном нейтралитете Молдовы.

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Суммарные ощущения – надеются, что пронесет, но в случае чего в основной своей массе защищаться не готовы и не будут. Да объективно и сил особых нет: трехтысячная армия, двадцатитысячная полиция и шесть тысяч сотрудников частных охранных агентств. Это даже без поправки на "коэффициент патриотичности" – слабый аргумент против возможной агрессии кремля. Такой себе Крым накануне появления "зеленых человечков".

Зная в деталях, как развивались события в Крыму, могу сказать, что 2 – 3 сотни спецназовцев, заранее инфильтрованных на территорию Молдовы и вооруженных из известных и неизвестных складов на территории Приднестровья, при поддержке расквартированного там российского "миротворческого" контингента, а также при очевидном наличии пятой колонны и пассивности населения легко решат задачу переворота и фактической оккупации Молдовы. Ситуация усугубляется тем, что основные силы молдавской армии расквартированы в черте города. Это позволяет легко блокировать воинские части толпами "антивоенно-настроенных" неадекватных бабушек. А далее – "объединительный референдум" с уже оккупированным Приднестровьем и вхождение в "союзное путинско-лукашенковское государство".

И куда обращаться за помощью?

В Румынию? Но она скована общей политикой НАТО.

В Украину? Но, по общему убеждению моих разнообразных собеседников, это последнее, что придет на ум Майе Санду. И произойдет не ранее, чем наступит необходимость формирования молдавской власти в изгнании.

Не анализируя субъективные причины такого отношения нынешнего молдавского лидера, должен сказать, что предыдущие поколения украинской власти, невольно копируя кремлевскую модель отношения к Украине, как нерадивому младшему брату, проецировали эту модель на украино-молдавские отношения.

Помимо невнимания к болезненным, но вполне решаемым мелочам в отношениях с соседним государством, постоянно сквозит обида за то, что украинские политики и чиновники десятилетиями рассматривали Приднестровье не как проблему, а как возможность для обогащения.

Хотя справедливости ради надо сказать, что и молдавские власти выработали собственную модель симбиоза с раковой опухолью, действующую до сих пор.

Сухие цифры статистики говорят о многом. Молдова в год потребляет вдвое меньше нефтепродуктов, чем до войны проходило транзитом в Приднестровье, а дальше растворялось у нас. А контрабанда сигарет? Всех чудесных возможностей для криминального обогащения просто не перечесть.

В этих схемах сидели все: молдавская власть, приднестровские марионетки и украинская власть.

Чего стоит один пример меткомбината в Рыбнице. Тридцать лет из Украины в непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику" (аналог ЛДНР) вопреки нашим экономическим интересам шел поток металлолома, а произведенный металлопрокат продавался по всему миру от имени зарегистрированного на свободной территории Молдовы меткомбината.

Вся эта схема, основанная на предательской жадности нескольких поколений молдавских и украинских вождей, позволяла путину почти вдвое снижать затраты на содержание ПМР, а сэкономленные средства направлять на торможение развития независимой Молдовы и разрушение Украины.

И да простят меня порохоботы, именно эту модель их кумир и его подельники пытались реализовать в отношениях с оккупированным Крымом и ОРДЛО.

Остановить эти преступные планы смогло только повзрослевшее с началом российской агрессии украинское общество. В Молдове этого, к сожалению, до сих пор не произошло.

Возвращаясь к тому, во что не хочет верить молдавская элита, стоит напомнить о трех недавних ракетных ударах по железнодорожно-автомобильному мосту через Днестровский лиман, отделяющему украинскую Бессарабию от остальной территории нашей страны. В случае полного разрушения поврежденного моста, помимо экономических, возникает две большие проблемы военного характера.

Первая – резко возрастает угроза высадки морского десанта врага на украинское побережье, находящееся всего в нескольких десятках километров от Молдовы. Вторая – единственной возможностью для переброски украинских войск на эту территорию становится украинская дорога, которая в районе Паланки на протяжении 15 километров пересекает молдавскую территорию. Любой удар по этой дороге так или иначе станет ударом и по Молдове. И нанесет его Россия с большим удовольствием.

Молдавской элите пора понять, что даже "прижатые уши" все равно вызывают ненависть путина "не такой формой". Для нового Гитлера все мы – и украинцы, и молдаване – "неполноценные народы несуществующих государств". И, кроме прочего, для путина, с его не удовлетворенными в Украине амбициями, оккупация Молдовы вполне может стать символом "победы", который можно предъявить орде для подтверждения статуса предводителя.

В наших дискуссиях местные политики на корню отвергали возможность реализации в Молдове крымского сценария, в первую очередь, ссылаясь на жесткий контроль въезда на территорию страны. И действительно, 3 мая в кишиневском аэропорту пограничная полиция развернула 9 граждан рф мужского пола, прилетевших из Стамбула и невнятно объяснявших цель своего визита. Вот только один из них очень профессионально высадил стекло второго этажа и "ушел" из "санитарной зоны" аэропорта. Впоследствии 37-летнего "бывшего" российского военнослужащего все же задержали. Но остался вопрос – а сколько таких просочилось за последние месяцы, особенно до ужесточения контроля?

Избрание проевропейского президента и парламентского большинства также не является доказательством готовности подавляющей части населения Молдовы отстаивать независимость страны и ценности свободного мира. Хотя бы потому, что такой результат на выборах во многом был достигнут голосами молдавской диаспоры, проживающей в других странах.

Реальные же общественные настроения жителей Молдовы демонстрируют данные соцопросов, проведенных с 25 февраля по 13 марта. Украину виновной в начале войны считают 20,6% опрошенных, а 39,3% считают, что полностью или по большей части виновата Россия. Остальные 40,1% не смогли или отказались ответить на вопрос. Все это последствия многолетнего правления коммунистов и поклонников Путина.

Хочется верить, что кадры из Бучи, Ирпеня, Мариуполя и многих других городов и сел Украины, а также недавнее посещение делегацией парламента Молдовы мест российских преступлений на украинской земле изменят понимание происходящего молдавским обществом и оценку угроз официальным Кишиневом.

В придачу к этому необходимо, чтобы Вашингтон пересмотрел свою политику по вопросу тридцатилетнего "приднестровского урегулирования" и вернул из прошлого своего посла Кента Логсдона. На фоне всего происходящего, он 4 мая в очередной раз говорил о необходимости продолжения переговорного процесса по Приднестровью в формате "5+2" с участием США, России (!!!), Украины, ОБСЕ и Евросоюза.

Все перечисленное является необходимым, но недостаточным для того, чтобы независимая Молдова с уверенностью смотрела в будущее. Без защиты Украины шансы на это стремятся к нулю. И при этом резко возрастают шансы Украины получить удар в спину со стороны нового путинского плацдарма.

Сегодня лидерам наших стран самое время сделать шаг навстречу, найти нужные слова и принять мудрое решение – заключить оборонное соглашение между Молдовой и Украиной.