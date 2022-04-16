Мир людей и нелюдей: разницу между украинцами и россиянами показали двумя фото о трагедии в Буче

В сети появились две фотографии, показывающие разницу между украинцами и россиянами. Они отражают отношение к Бучанской резни, которая стала трагедией для всего цивилизованного мира.

Так на первой фотографии зафиксированы эмоции волонтера, помогающего с эксгумацией тел погибших жертв. На второй – фуктболка с провокационной надписью, которую продают на пропутинском Telegram-канале.

На принте нарисован мясник, убивающий свинью. Все это сопровождает надпись "Резня в Буче. Можем повторить".

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"Эти фото – о двух разных мирах. О мире адекватного и сочувствующего человека и о мире сволочей и убийц", – говорится в посте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина мясником. При этом за самих жителях РФ вступился канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на то, что 71% из них поддерживают войну против народа Украины.