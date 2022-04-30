Минус С-300 врага: ВСУ показали блестящую работу 'Байрактара' и его оператора. Видео

Защитники Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Вражеская техника была поражена с помощью ударного турецкого беспилотника Bayraktar и благодаря мастерству его украинского оператора.

Что осталось от ликвидированного ЗРК, украинские воины показали на видео. Ролик опубликован на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Минус один С-300 врага. Искусная работа Байрактара и его оператора. Победа будет за нами", - подписали видео в СтратКоме.

Сам момент попадания в зенитно-ракетную систему на видео не зафиксирован. На кадрах видно, что С-300 практически уничтожена.

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Где именно была ликвидирована российская зенитно-ракетная система, не сообщается.

Накануне стало известно, что ВСУ получили от стран-партнеров ЗРС С-300, которая поможет закрывать небо. Система, которая поможет сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км, уже на фронте и выполняет боевые задания.