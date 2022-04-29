ВСУ получили от стран-партнеров ЗРС С-300, которая поможет закрывать небо

Украинская армия получила от стран-партнеров зенитно-ракетную систему С-300. Новое вооружение значительно усилило противовоздушную оборону в южном регионе.

В частности, его отправили зенитным ракетным войскам воздушного командования "Юг". Об этом сообщает официальный Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные подчеркнули, что ЗРС С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских оккупантов.

В частности, с ее помощью украинские Силы обороны могут сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

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В то же время неважно, на каком расстоянии летит вражеская воздушная цель – 10 м или 27 км.

Отмечается, что соответствующий комплекс уже выполняет боевые задачи на фронте.

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. Есть начало – будет продолжение. Слава Украине!" – отметили в пресс-службе командования ВС ВСУ.

Напомним: Украина впервые получила помощь от стран-партнеров НАТО в начале апреля. Тогда сообщалось, что уже в скором времени на вооружение наших Воздушных сил будет взята ракетная система С-300.

Известно, что свои ЗРС готовилась передать Словакия. В обмен на это Братислава получила от США первую партию систем ПВО Patriot.

В конце марта США начали переговоры с Турцией об отправке Украине ЗРС С-400 "Триумф". А уже 28 апреля Палата представителей американского Конгресса 417 голосами приняла историческое для Украины решение о ленд-лизе. Теперь страна сможет поставлять украинской армии "в аренду" не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ Германия объявила о планах передать Украине тяжелое вооружение. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что это поможет ВСУ отражать атаки российских оккупантов.