Мать накрыла его и спасла ценой своей жизни: во Львове рассказали историю 5-летнего мальчика. Фото

Большая и дружная семья пятилетнего николаевца Миши пыталась выехать из оккупированной части региона на двух машинах под белыми флагами. Российские захватчики обстреляли транспорт мирных людей и в один момент мальчик потерял мать, бабушку и дядю.

Об этом журналистам OBOZREVATEL рассказал 48-летний дед Михаила Владимир. В живых остался только его маленький внук и зять, отец ребенка.

"От обстрела зять получил пулевые ранения ног, а Миша – черепно-мозговую травму. На самом деле внука успела закрыть собой мать, моя дочь, пуля попала ей в голову... Я приехал на место расстрела и похоронил почти всю семью. Сейчас та территория захвачена российскими солдатами", – с тревогой поделился мужчина.

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После похорон он и его зять отправились в Николаев, куда скорая доставила Мишу. По дороге им попался вражеский блокпост: захватчики сначала допросили мужчин, а затем угрожали расстрелом.

"Спасла нас от смерти фактически случайность. Мимо нас проезжала врач скорой помощи и она сказала, что мы с зятем ее пациенты. Тогда нас отпустили и мы вместе с ней направились в больницу к нашему Мише. Через несколько часов медучреждение в Николаеве обстреляли", – вспоминает Владимир.

Во время обстрела отец и дед мальчика договорились отправить ребенка на лечение в безопасное место.

"С эвакуационного поезда Мишу отправили в больницу Львова. После оказанной помощи на длительное лечение ребенок поехал в Чехию. Теперь малыш точно в безопасности!", – подытожили журналисты оптимистичный финал трагической истории.

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