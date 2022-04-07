Маленькая радость среди сплошного ужаса в Буче: потерявшийся пес вернулся к хозяину. Видео

Среди множества ужасных историй о событиях временной российской оккупации Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и других населенных пунктов Украины есть место и для светлых новостей. Так, в Буче хаски Несси смогла воссоединиться со своим хозяином, взвыв от радости (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца новости).

Ее полуживую нашли в брошенном автомобиле бойцы белорусского батальона им. Кастуся Калиновского. Они смогли разыскать хозяина и организовали встречу, говорится в сообщении батальона на странице в Facebook.

Несси была обнаружена тогда, когда украинские защитники смогли выбить из Бучи и других городов Киевщины войска оккупантов. На видео животное бежит к хозяину, виляя хвостом, а потом начинает выть от радости.

Видео дня

"Немного позитива… Во время освобождения Бучи мы нашли Несси, собаку, оставленную в одиночестве. Но, благодаря нашим друзьям, мы нашли ее хозяев и сегодня она к ним вернулась. Посмотрите на этот эмоциональный момент. Пока некоторые относятся к людям как к животным, мы боремся за жизнь не только людей, но и всех животных", ­– сообщили в батальоне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мир поразили фотографии из недавно освобожденной Бучи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России придется ответить за зверства, которое она совершила в оккупированном городе.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Описание:

Источник:

Alt: