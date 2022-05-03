Украинские защитники за двое суток ликвидировали российских БПЛА на $2 млн, – Залужный. Фото
Украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние два дня сбито российских БПЛА на сумму в $2 млн.
На это указал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный. На Facebook-странице Генштаба опубликовано фото ликвидированной воинами дорогостоящей техники противника (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
На снимках – разбитые беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Тахион", которые были поражены на Восточном направлении. А также ZALA, сбитый на Северном направлении.
Главнокомандующий Вооруженными силами назвал это слаженной работой подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск.
Вероятно, российские оккупанты запускали указанные БПЛА для ведения разведки за позициями наших войск.
Добавим: по подсчетам Генштаба ВСУ, за сутки 1 мая украинские защитники уничтожили 26 российских БПЛА, а 2 мая – еще 20. На сегодняшний день в войне против наших Сил обороны путинская армия потеряла уже 291 беспилотник.
Также известно, что в течение 2 мая противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ сбила восемь воздушных целей оккупантов. В их числе семь БПЛА "Орлан-10" и один "Форпост". Последний оценивается в $7 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на рассвете 2 мая защитники Украины уничтожили возле острова Змеиный два российских катера типа Раптор. Известно, что по вражеской технике попал беспилотник Bayraktar.
Таким же БПЛА был нанесен удар по российской системе ПВО на Змеином. На опубликованных в сети кадрах видно, что техника оккупантов загорелась, как факел.