Украинские защитники за двое суток ликвидировали российских БПЛА на $2 млн, – Залужный. Фото

Украинские защитники с начала войны против РФ уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Причем за последние два дня сбито российских БПЛА на сумму в $2 млн.

На это указал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный. На Facebook-странице Генштаба опубликовано фото ликвидированной воинами дорогостоящей техники противника (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимках – разбитые беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Тахион", которые были поражены на Восточном направлении. А также ZALA, сбитый на Северном направлении.

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Главнокомандующий Вооруженными силами назвал это слаженной работой подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Вероятно, российские оккупанты запускали указанные БПЛА для ведения разведки за позициями наших войск.

Добавим: по подсчетам Генштаба ВСУ, за сутки 1 мая украинские защитники уничтожили 26 российских БПЛА, а 2 мая – еще 20. На сегодняшний день в войне против наших Сил обороны путинская армия потеряла уже 291 беспилотник.

Также известно, что в течение 2 мая противовоздушная оборона Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ сбила восемь воздушных целей оккупантов. В их числе семь БПЛА "Орлан-10" и один "Форпост". Последний оценивается в $7 млн.

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