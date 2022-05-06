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"Корсар" работает! Украинские воины показали, как горит техника оккупантов. Видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
1 минута
16,3 т.
'Корсар' работает! Украинские воины показали, как горит техника оккупантов. Видео

Бойцы Вооруженных сил показали, как идет ликвидация российской техники на территории Украины. Они практически одновременно уничтожили две вражеские цели и сняли это на видео.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы. Отмечается, что в танки оккупантов попали из ПТРК "Корсар". Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

ВСУ ликвидировали два танка РФ.

"Хорошая работа, оккупанты горят!", – говорится в сообщении. На записи видно, как профессионально сработали военные ВСУ. С помощью противотанкового ракетного комплекса они нанесли армии РФ очередные убытки в технике и живой силе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской области украинские военные уничтожили российский беспилотник.