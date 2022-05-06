'Корсар' работает! Украинские воины показали, как горит техника оккупантов. Видео

Бойцы Вооруженных сил показали, как идет ликвидация российской техники на территории Украины. Они практически одновременно уничтожили две вражеские цели и сняли это на видео.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы. Отмечается, что в танки оккупантов попали из ПТРК "Корсар". Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Хорошая работа, оккупанты горят!", – говорится в сообщении. На записи видно, как профессионально сработали военные ВСУ. С помощью противотанкового ракетного комплекса они нанесли армии РФ очередные убытки в технике и живой силе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской области украинские военные уничтожили российский беспилотник.