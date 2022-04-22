Кадыровские тиктокеры признались, что выполнили задание по уничтожению Мариуполя. Видео

TikTok-батальон главы Чечни Рамзана Кадырова, который воюет в Украине на стороне РФ, открыто признал, что в их планы не входило "освобождение" Мариуполя. Оккупанты заявили, что их задачей было именно уничтожение украинского города.

Кадыровцы проговорились, записывая очередное "героическое" видео, которое после этого сами же выложили в сеть. Ролик они сняли на фоне "успешно уничтоженного" горящего здания в Мариуполе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спецоперация по уничтожению и зачистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершена. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича – приказ выполнен", – заявили боевики.

Видео дня

Оккупанты также выдали заявление о том, что Мариуполь якобы "полностью зачищен" со стороны "Азовстали". Однако на самом деле они смогли лишь поджечь административное здание металлургического комбината.

"Эти ребята – сплошная подстава для кремлевской власти. Надо ж придерживаться путинской "легенды", – написал в Telegram украинский политтехнолог Тарас Березовец.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский город Мариуполь, хоть и почти стерт с лица земли, но еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там шли уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками.

Отметим, что наши защитники дают отпор врагу не только на территории "Азовстали", как заявляют в РФ.