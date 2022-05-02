Ходжес заявил, что война в Украине находится на решающей стадии

Ближайшие две-три недели определят последующий исход войны Украины против России. При этом многое будет зависеть от того, насколько быстро украинские военнослужащие получат всю необходимую помощь от международных партнеров.

Кроме того, в ближайшее время может определиться то, как будут развиваться события через 2-3 года. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, предстоящие недели будут чрезвычайно важными. В этот период мир ощутит изменение импульса войны.

"Мы сейчас на решающей стадии. Все, что состоится в следующие 2-3 недели, будет решающим для ближайших 2-3 лет. Удастся ли нам доставить в руки солдат те технические возможности, которые им нужны, чтобы предотвратить нападение. Мне кажется, что мы ощутим изменение импульса в ближайшие 2-3 недели. Они будут чрезвычайно важными", – сказал Ходжес.

Видео дня

Также он уверен, что Украина победит в этой войне. К тому же Ходжес назвал принятие закона о ленд-лизе символом того, что США поддерживают сопротивление украинских вооруженных сил и народа.

"Я знаю точно, что Украина победит. США и другие друзья Украины поддерживают сопротивление украинских военных и украинского народа. Я говорю о временных рамках. Ленд-лиз – это символ поддержки, потому что он требует одобрения всего Конгресса. То, что они поддержали это право, означает, что за этой программой стоит поддержка всей страны. Теперь вопрос в том, как побыстрее доставить эти возможности. Иногда этот процесс затягивается", – отметил он.

Напомним, высокопоставленные чиновники США считают, что ближайшие недели определят окончательный исход войны, развязанной Россией против Украины. В том числе долгосрочные последствия, которые будут влиять на карту Европы в течение десятилетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи нашей армии. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.