Генсек ООН предложил объявить в Украине 'пасхальное перемирие' и назвал даты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие". Он уверен, что в период с 21 по 24 апреля включительно, обе стороны должны прекратить огонь.

Об этом он заявил во вторник, 19 апреля. Гутерриш считает, что в это время необходимо организовать гуманитарные коридоры в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Большого четверга и по воскресенье, 24 апреля, чтобы обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров", – сообщил генсек.

Гутерреш подчеркнул, что в этот период ООН готова направить свои гуманитарные конвои по указанным направлениям в наиболее труднодоступные регионы Украины, где продолжаются боевые действия.

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