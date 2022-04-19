Генерал Романенко: Путин мстит за потопленный крейсер "Москва", но Украину защищают киборги. Интервью
Уничтожение российского флагмана "Москва" оказало сильное влияние на главу страны-агрессора Владимира Путина, и он начал мстить Украине, нанося удары по всей территории страны. ВСУ уничтожили треть потенциала противника, о новой попытке захвата Киева речь пока не идет.
ВСУ могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, но время для этого еще не пришло. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
– Есть ли связь между последним массированным обстрелом Львова и новым наступлением российской армии?
– Они обстреливают всю Украину. Внимание приковано к Львову, потому что там первые жертвы, но обстрелы по этому городу не первые – до этого тоже наносили удары.
Путин очень раздражен уничтожением флагмана "Москва", и уже с ночи после этого начали наносить удары по всей территории Украины, попал под обстрел и Львов – потому что, как они считают, давно не стреляли, потому что есть объекты, ресурсы и так далее. И они это делают.
Больше всего у них осталось ракет воздушного базирования, то есть тех, которые запускаются с самолетов. Причем, самолетов, которые взлетают с российских аэродромов. Это стратегические бомбардировщики Ту-95М, Ту-160, Ту-22М3.
В частности, Ту-23М3 мы передали России за газ, и теперь Россия использует их, чтобы бомбить нас. Наши политики вели себя именно так – не только в отношении ядерного оружия, не только по ракетному оружию. У нас оставили ракетные комплексы "Точка У" с дальностью не более 120 километров, и то с них позабирали все головки самонаведения.
– Какие договоры вы имеете в виду?
– Я имею в виду договоры, начиная с Будапештского меморандума и заканчивая договорами об ограничении вооружений. Сначала у Украины забрали тактическое оружие, о котором почти никто не говорит. Через два года забрали стратегическое оружие, а потом стратегическое ракетное оружие, потом – оперативно-тактические ракетное оружие – "Скат" дальностью в 500-600 километров.
И вот сейчас мы пожинаем плоды такой политики.
– Каков ваш прогноз по Мариуполю? Приближается 9 мая. Говорят, Путину необходимо успеть захватить этот город.
– До 9 мая надо еще дожить, есть время. Этот вопрос может решаться в контексте их наступательной и нашей оборонительной операции. Здесь возможны только асимметричные решения.
– У нас есть возможность удержать Мариуполь?
– Все давно должно было пасть, как говорили, а мы до сих пор удерживаем. Там люди уровня киборгов Донецкого аэропорта.
– И вопрос по Харькову.
– Харьков будет стоять. У россиян там более 4 тысяч, есть частичное блокирование, но на текущий момент сил взять город у них нет.
Нам необходимо сосредотачивать силы в направлении главного удара, там перемолоть противника, и только потом думать о контрударах и дальнейших действиях.
– А на Киев могут снова пойти?
- Сначала им надо решить вопрос на основном направлении. Сейчас у них нет войск, чтобы идти на Киев. Если их войска достигнут успеха там, то, что останется, можно направить куда-то еще.
– Основное направление – Донбасс?
– Да. Сейчас идут бои за Изюм, Попасную, Рубежное. Они хотят окружить группировку ВСУ и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Но время идет, и время играет на нас, потому что мы пополняемся вооружениями. Но у них осталось еще две трети потенциала.
– Но Украина получает большую военную помощь от союзников.
– Приведу аналогию. Допустим, вы профессионал, но имеете старое вооружение. Вы одна, а вам навстречу три бандита, вооруженных современными средствами. Одного вы грохнули, еще два осталось.
Вам говорят: ну вы пока как-то подержитесь, покувыркайтесь с этими двумя, а мы вам чуть позже дадим более современное оружие. И вот Украина кувыркается.
Но когда Россия начинала войну против нас, ее потенциал превышал наш втрое. Одну треть мы уже перемололи.
– Может ли Украина уничтожить Крымский мост так же, как уничтожила крейсер "Москва"?
– Весь мост, может быть, и нет, но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Тут надо просто выбирать момент.
Когда строили мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов, что все это бумажки. И вот теперь эти "бумажки" потопили российский флагман.
Конечно, есть вопрос престижа, но удар по мосту – это очередное усугубление. Это вопрос не просто военный, а военно-политический. И если уж и рушить мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники.
Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди.