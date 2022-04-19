newspaper

Генерал Романенко: Путин мстит за потопленный крейсер "Москва", но Украину защищают киборги. Интервью

Татьяна Гайжевская
Война в Украине 2022
3 минуты
4,2 т.
Генерал Романенко: Путин мстит за потопленный крейсер 'Москва', но Украину защищают киборги. Интервью

Уничтожение российского флагмана "Москва" оказало сильное влияние на главу страны-агрессора Владимира Путина, и он начал мстить Украине, нанося удары по всей территории страны. ВСУ уничтожили треть потенциала противника, о новой попытке захвата Киева речь пока не идет.

ВСУ могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, но время для этого еще не пришло. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Есть ли связь между последним массированным обстрелом Львова и новым наступлением российской армии?

– Они обстреливают всю Украину. Внимание приковано к Львову, потому что там первые жертвы, но обстрелы по этому городу не первые – до этого тоже наносили удары.

Видео дня

Путин очень раздражен уничтожением флагмана "Москва", и уже с ночи после этого начали наносить удары по всей территории Украины, попал под обстрел и Львов – потому что, как они считают, давно не стреляли, потому что есть объекты, ресурсы и так далее. И они это делают.

Больше всего у них осталось ракет воздушного базирования, то есть тех, которые запускаются с самолетов. Причем, самолетов, которые взлетают с российских аэродромов. Это стратегические бомбардировщики Ту-95М, Ту-160, Ту-22М3.

В частности, Ту-23М3 мы передали России за газ, и теперь Россия использует их, чтобы бомбить нас. Наши политики вели себя именно так – не только в отношении ядерного оружия, не только по ракетному оружию. У нас оставили ракетные комплексы "Точка У" с дальностью не более 120 километров, и то с них позабирали все головки самонаведения.

Какие договоры вы имеете в виду?

– Я имею в виду договоры, начиная с Будапештского меморандума и заканчивая договорами об ограничении вооружений. Сначала у Украины забрали тактическое оружие, о котором почти никто не говорит. Через два года забрали стратегическое оружие, а потом стратегическое ракетное оружие, потом – оперативно-тактические ракетное оружие – "Скат" дальностью в 500-600 километров.

И вот сейчас мы пожинаем плоды такой политики.

Каков ваш прогноз по Мариуполю? Приближается 9 мая. Говорят, Путину необходимо успеть захватить этот город.

– До 9 мая надо еще дожить, есть время. Этот вопрос может решаться в контексте их наступательной и нашей оборонительной операции. Здесь возможны только асимметричные решения.

У нас есть возможность удержать Мариуполь?

– Все давно должно было пасть, как говорили, а мы до сих пор удерживаем. Там люди уровня киборгов Донецкого аэропорта.

И вопрос по Харькову.

– Харьков будет стоять. У россиян там более 4 тысяч, есть частичное блокирование, но на текущий момент сил взять город у них нет.

Нам необходимо сосредотачивать силы в направлении главного удара, там перемолоть противника, и только потом думать о контрударах и дальнейших действиях.

ВСУ уничтожили треть потенциала армии Путина.

А на Киев могут снова пойти?

- Сначала им надо решить вопрос на основном направлении. Сейчас у них нет войск, чтобы идти на Киев. Если их войска достигнут успеха там, то, что останется, можно направить куда-то еще.

Основное направление – Донбасс?

– Да. Сейчас идут бои за Изюм, Попасную, Рубежное. Они хотят окружить группировку ВСУ и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Но время идет, и время играет на нас, потому что мы пополняемся вооружениями. Но у них осталось еще две трети потенциала.

Но Украина получает большую военную помощь от союзников.

– Приведу аналогию. Допустим, вы профессионал, но имеете старое вооружение. Вы одна, а вам навстречу три бандита, вооруженных современными средствами. Одного вы грохнули, еще два осталось.

Вам говорят: ну вы пока как-то подержитесь, покувыркайтесь с этими двумя, а мы вам чуть позже дадим более современное оружие. И вот Украина кувыркается.

Но когда Россия начинала войну против нас, ее потенциал превышал наш втрое. Одну треть мы уже перемололи.

Может ли Украина уничтожить Крымский мост так же, как уничтожила крейсер "Москва"?

– Весь мост, может быть, и нет, но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Тут надо просто выбирать момент.

Когда строили мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов, что все это бумажки. И вот теперь эти "бумажки" потопили российский флагман.

Конечно, есть вопрос престижа, но удар по мосту – это очередное усугубление. Это вопрос не просто военный, а военно-политический. И если уж и рушить мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники.

Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди.

УкраинаВоенная помощь УкраинеВойна в Украине 2022Эксклюзивракетный крейсер "Москва"Крымский мостВооруженные силы УкраиныИгорь РоманенкоВладимир Путин