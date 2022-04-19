Генерал Романенко: Путин мстит за потопленный крейсер 'Москва', но Украину защищают киборги. Интервью

Уничтожение российского флагмана "Москва" оказало сильное влияние на главу страны-агрессора Владимира Путина, и он начал мстить Украине, нанося удары по всей территории страны. ВСУ уничтожили треть потенциала противника, о новой попытке захвата Киева речь пока не идет.

ВСУ могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, но время для этого еще не пришло. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Есть ли связь между последним массированным обстрелом Львова и новым наступлением российской армии?

– Они обстреливают всю Украину. Внимание приковано к Львову, потому что там первые жертвы, но обстрелы по этому городу не первые – до этого тоже наносили удары.

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Путин очень раздражен уничтожением флагмана "Москва", и уже с ночи после этого начали наносить удары по всей территории Украины, попал под обстрел и Львов – потому что, как они считают, давно не стреляли, потому что есть объекты, ресурсы и так далее. И они это делают.

Больше всего у них осталось ракет воздушного базирования, то есть тех, которые запускаются с самолетов. Причем, самолетов, которые взлетают с российских аэродромов. Это стратегические бомбардировщики Ту-95М, Ту-160, Ту-22М3.

В частности, Ту-23М3 мы передали России за газ, и теперь Россия использует их, чтобы бомбить нас. Наши политики вели себя именно так – не только в отношении ядерного оружия, не только по ракетному оружию. У нас оставили ракетные комплексы "Точка У" с дальностью не более 120 километров, и то с них позабирали все головки самонаведения.

– Какие договоры вы имеете в виду?

– Я имею в виду договоры, начиная с Будапештского меморандума и заканчивая договорами об ограничении вооружений. Сначала у Украины забрали тактическое оружие, о котором почти никто не говорит. Через два года забрали стратегическое оружие, а потом стратегическое ракетное оружие, потом – оперативно-тактические ракетное оружие – "Скат" дальностью в 500-600 километров.

И вот сейчас мы пожинаем плоды такой политики.

– Каков ваш прогноз по Мариуполю? Приближается 9 мая. Говорят, Путину необходимо успеть захватить этот город.

– До 9 мая надо еще дожить, есть время. Этот вопрос может решаться в контексте их наступательной и нашей оборонительной операции. Здесь возможны только асимметричные решения.

– У нас есть возможность удержать Мариуполь?

– Все давно должно было пасть, как говорили, а мы до сих пор удерживаем. Там люди уровня киборгов Донецкого аэропорта.

– И вопрос по Харькову.

– Харьков будет стоять. У россиян там более 4 тысяч, есть частичное блокирование, но на текущий момент сил взять город у них нет.

Нам необходимо сосредотачивать силы в направлении главного удара, там перемолоть противника, и только потом думать о контрударах и дальнейших действиях.

– А на Киев могут снова пойти?

- Сначала им надо решить вопрос на основном направлении. Сейчас у них нет войск, чтобы идти на Киев. Если их войска достигнут успеха там, то, что останется, можно направить куда-то еще.

– Основное направление – Донбасс?

– Да. Сейчас идут бои за Изюм, Попасную, Рубежное. Они хотят окружить группировку ВСУ и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Но время идет, и время играет на нас, потому что мы пополняемся вооружениями. Но у них осталось еще две трети потенциала.

– Но Украина получает большую военную помощь от союзников.

– Приведу аналогию. Допустим, вы профессионал, но имеете старое вооружение. Вы одна, а вам навстречу три бандита, вооруженных современными средствами. Одного вы грохнули, еще два осталось.

Вам говорят: ну вы пока как-то подержитесь, покувыркайтесь с этими двумя, а мы вам чуть позже дадим более современное оружие. И вот Украина кувыркается.

Но когда Россия начинала войну против нас, ее потенциал превышал наш втрое. Одну треть мы уже перемололи.

– Может ли Украина уничтожить Крымский мост так же, как уничтожила крейсер "Москва"?

– Весь мост, может быть, и нет, но нанести удар, когда по мосту идут войска, можем. По крайней мере, теоретически. Тут надо просто выбирать момент.

Когда строили мост, в России заявляли, что у Украины нет никаких ракетных комплексов, что все это бумажки. И вот теперь эти "бумажки" потопили российский флагман.

Конечно, есть вопрос престижа, но удар по мосту – это очередное усугубление. Это вопрос не просто военный, а военно-политический. И если уж и рушить мост, то только тогда, когда по нему будет идти колонна военной техники.

Еще не время бить по мосту, еще не время бить по арсеналу РФ в Приднестровье. Пока что россияне видят страшные сны об этом. Но их время впереди.