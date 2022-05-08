Есть два варианта завершения войны в Украине, Путин может выбрать более легкий, – Маломуж

Война РФ против Украины может стать затяжной. Но если украинские силы начнут мощно поджимать оккупантов, то диктатор Владимир Путин, вероятно, будет согласен вернуться к переговорному процессу на адекватных условиях.

Как передает "Сегодня", такое мнение выразил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал Николай Маломуж. По его словам, сейчас есть два реальных сценария.

"Первый – то, что мы сейчас наращиваем все силы, особенно за счет нового вооружения и проводим специальные операции, мощно жмем противника к рубежам и они сами выйдут за эти рубежи. И потому для сохранения режима Путин может выйти на переговорный процесс на допустимых для Украины условиях", – говорит Маломуж.

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В таком случае, считает генерал, война может быть окончена, но вопросы Крыма и Донбасса будут определенное время оставаться "за скобками" и решаться уже при участии мирового сообщества.

"Второй этап или другая позиция, когда мы не соглашаемся на условия Путина, которые он нам диктует, они будут не приемлемыми. А Путин, соответственно, решит, что в этот момент он проиграет, и стратегически – перед обществом России не может показать ничего, и проигрывает политически, экономически, оборонительно на перспективу перед Западом. Потому будет ориентироваться на затяжную войну", – говорит Маломуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что война России против Украины может завершиться до конца июня. Главная задача ВСУ – "перемолоть" оккупационные войска до того, как враги перебросят на фронт резервные силы.